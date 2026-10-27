Tartıştığı eski sevgilisi tarafından tabancayla başından vuruldu

Olay, saat 14.00 sıralarında Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi’ndeki Öğüt Can Apartmanı'nın 3'üncü katında meydana geldi. V.D. ile eski sevgilisi Kumsal K. arasında telefonda henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından V.D., annesiyle yaşayan Kumsal K.’nin yanına gitti. Tarafların tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. V.D., belinden çıkardığı tabancayla Kumsal K.'yi başından vurup, kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kumsal K., gelen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki müdahalesinin ardından da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Kumsal K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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