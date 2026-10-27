Aydın'da bisiklet yolunun tamamlanan bölümleri kullanıma açıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapımı süren 11 kilometrelik bisiklet yolu projesinin tamamlanan bölümleri vatandaşların kullanımına sunulurken, bisikletçiler çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Mimar Sinan Mahallesi’nde yapımı sürdürülen 11 kilometrelik bisiklet yolu projesinin tamamlanan bölümleri vatandaşların kullanımına açıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından kente kazandırılan bisiklet yolu projesinde çalışmalar etaplar halinde devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında tamamlanan güzergahlar bisiklet kullanıcılarının hizmetine sunulurken, bisikletçiler de yeni yolları aktif olarak kullanmaya başladı. Tamamlanan bölümlerde bisiklet süren vatandaşlar, yolların yapılmasından duydukları memnuniyeti ifade etti. Bisiklet kullanımına yönelik yapılan çalışmaları olumlu karşıladıklarını belirten vatandaşlar, kente kazandırılan proje dolayısıyla Başkan Özlem Çerçioğlu’na ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.