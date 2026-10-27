Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı

Aydın’da bu gece saatlerinden itibaren başlayacak olan kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde aralıklarla devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın (28.10.2026 Çarşamba) ilk saatlerden itibaren Aydın genelinde kuvvetli (21 60 mm) olması beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.