Öğrenciler Matematik ve Bilim Parkı'nı gezdi

Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla hizmet veren Efeler Belediyesi Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, Cumhuriyetin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir buluşmaya daha ev sahipliği yaptı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in eğitime ve çocukların gelişimine sunduğu katkılar doğrultusunda etkinliğini artırarak hizmet vermeye devam eden Matematik ve Bilim Parkı’nın yeni konukları özel bir okulun öğrencileri oldu. Cumhuriyetin 103’üncü yıl dönümü coşkusunun hakim olduğu ziyarette, öğrenciler hem bilimin eğlenceli dünyasını keşfetti hem de Cumhuriyet Bayramı heyecanını birlikte yaşadı.

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Sezar şifreleri, hilbert küpü ve benzeri pek çok eğitici oyun grubunun bulunduğu parkta 8 ve 9 yaş grubundaki öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde bilgilendirildi. Teorik bilgilerin pratikle buluştuğu alanda çocuklar, oyun gruplarını bizzat deneyimleyerek problem çözme becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Özgün fikirlerin üretildiği ve merak duygusunun tetiklendiği atölye çalışmalarında öğrenciler hem eğlendi hem de yeni bilgiler edindi. Cumhuriyet Çocuklarının kırmızı beyaz kıyafetler ve ellerinde Türk Bayrakları ile alanı doldurması Matematik ve Bilim Parkı’na bayram heyecanını taşıdı.