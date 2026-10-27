Aydın'da sezonun ilk kestanesi, kilogramı 600 liradan satıldı

Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Aydın'da, sezonun ilk kestanesi, kilogramı 600 liradan Aydın Ticaret Borsası tarafından satın alındı.

Borsada düzenlenen kestane alım törenine, farklı ilçelerden 16 üretici toplam 160 kilogram kestane getirdi.

Ürün, sembolik olarak kilogramı 600 liradan satın alındı.

Törende konuşan Aydın Valisi Osman Varol, Aydın'ın kestane üretiminde Türkiye'de söz sahibi olduğunu söyledi.

Kentte 25 bin 500 ton kestane üretiminin yapıldığını aktaran Varol, bu sezon iyi bir rekolte beklediklerini ifade etti.

Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur da Aydın'ın 880 bin kestane ağacıyla Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirterek, "2026 yılında kestane ihracatının 1000 tonundan yaklaşık 500 tonu Aydın'dan yapılmış. Yani Türkiye ihracatının hemen hemen yarısını Aydın yapıyor diyebiliriz. Bu yüzden bizim kıymet verdiğimiz bir ürün kestane." dedi.