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        Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam Atölyesi'nde eğitimler sürüyor

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kadınların sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sunan projelerini sürdürüyor. Başkan Çerçioğlu tarafından kente kazandırılan Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam Atölyesi'nde farklı alanlarda düzenlenen ücretsiz eğitimler ve danışmanlık hizmetleri devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:07 Güncelleme:
        Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam Atölyesi'nde eğitimler sürüyor

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kadınların sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sunan projelerini sürdürüyor. Başkan Çerçioğlu tarafından kente kazandırılan Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam Atölyesi’nde farklı alanlarda düzenlenen ücretsiz eğitimler ve danışmanlık hizmetleri devam ediyor.

        Kadınların yeteneklerini geliştirebilecekleri bir merkez olarak hizmet veren Kadın Yaşam Atölyesi’nde, alanında uzman eğitmenler eşliğinde eğitimler gerçekleştiriliyor. Seramik, pilates, yoga, aşçılık, pastacılık, dikiş, örgü, epoksi, ahşap boyama, ipek böceği kozası süsleme, punch ve tel kırma gibi birçok alanda gerçekleştirilen eğitimlerle kadınların mesleki gelişimlerine de katkı sağlanıyor. Kadın Yaşam Atölyesi’nde eğitimlerin yanı sıra kadınlara yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti de sunuluyor.

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        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kadınlara yönelik proje ve hizmetlerinin devam edeceğini belirtti. Başkan Çerçioğlu, "Kadınların sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerini desteklemek, kendi yeteneklerini keşfetmelerine ve yeni beceriler kazanmalarına katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadın Yaşam Atölyemizde hemşehrilerimizin yanında olmaya, kentimizin dört bir yanında tüm vatandaşlarımız için hizmet üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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