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        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Germencik'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Germencik'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:46 Güncelleme:
        Germencik'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Germencik ilçesinde bir eve baskın gerçekleştirdi.

        Aramada 1 kilogram 137 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 2 tabanca, hassas terazi ve ölçü kabı ile 235 bin 540 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan İ.Ç ve G.K işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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