Başkan Çondur: "Zeytin, bizim için yalnızca bir tarım ürünü değildir"

Aydın Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda ‘sarı altın’ olarak bilinen zeytinyağı ve zeytin sektöründe yaşanan sorunlar ve çözüm yolları görüşülürken, Borsa Başkanı Fevzi Çondur; "Zeytin, bizim için yalnızca bir tarım ürünü değil; aynı zamanda binlerce yıllık kültürümüzün, toprağımızın ve emeğimizin simgesidir" dedi.

Zeytin ve zeytinyağı sektörüne dair sorun, çözüm önerileri ve talepleri tespit etmek üzere gerçekleştiren 2026/27 Sezonu Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Toplantısı Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde yapıldı. Aydın’ın önemli ürünlerinden olan zeytinde geçtiğimiz yılın sezon değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda, sektör temsilcileri sorun ve taleplerini iletti.

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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, borsa olarak zeytin ve zeytinyağının tanıtılması adına çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini vurgulayıp, "Zeytin ve zeytinyağı üretimi, ülkemizin en önemli tarımsal faaliyetlerinden biri olmakla birlikte, ilimiz ekonomisine de önemli ölçüde katma değer sağlamaktadır. İlimizin tarımsal değerlerinin tanıtımı ve markalaşması, haksız rekabetten korunması, ulusal ve uluslararası platformda tanınması adına özverili çalışmalarını sürdüren borsamız, Aydın Memecik Zeytinyağı’nı, Avrupa Birliği’nde Türkiye’nin 20. Coğrafi İşaretli ürünü olarak 5 Şubat 2024 tarihinde, Aydın Memecik Zeytin’ini ise Avrupa Birliği’nde Türkiye’nin 31. Coğrafi İşaretli ürünü olarak 12 Mart 2025 tarihinde tescil ettirmiştir. Avrupa Birliği tescilli Aydın Memecik Zeytinyağı’nı tanıtmak ve ayırt edici özelliklerini nihai tüketiciye aktarmak amacıyla, tadım panelistlerimizle birlikte ülkemizin farklı illerinde ‘Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Günleri’ düzenlemekteyiz. Bugüne kadar birçok ilde başarıyla gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerle, coğrafi işaretli ürünümüzün bilinirliğini ve değerini artırmayı hedeflemekteyiz. Aydın Ticaret Borsası olarak, 26 Temmuz 2023 tarihinde faaliyete başlayan marka patent danışmanlık ofisimizi, 21 Nisan 2025 tarihi itibariyle Türkiye’deki ticaret borsaları arasında bir ilk olacak şekilde Sınai Mülkiyet Danışma Birimi’ne dönüştürdük. Markalaşma, patent, faydalı model ve tasarım gibi alanlarda ücretsiz danışmanlık hizmeti sunan birimimiz, başta üyelerimiz olmak üzere çok sayıda firmaya sınai mülkiyet hakları konusunda rehberlik etmektedir. Sektöre dair sorun, öneri ve taleplerimizin kamuoyu oluşturması adına önemli çalışmalar yapmaktayız. WIPO ve Türk Patent işbirliği ile düzenlediğimiz çalıştayda, AB tescilli Aydın Memecik Zeytinyağı’mızın uluslararası pazarlarda ticarileşmesi ve global bir markaya dönüşmesi için stratejilerimizi belirledik. Gelenekselleşen Aydın Memecik Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışmamız ile en kaliteli üretimi yapan tesis ve üreticilerimizi ödüllendirerek teşvik ettik. Kalite odaklı bu vizyonumuzu sadece zeytinyağı ile sınırlı tutmayıp, sofralık zeytinde de uluslararası kalite standartlarını yükseltecek hamleleri devreye soktuk. Sektörün ve üreticinin karşılaştığı her türlü sorunda borsamız kararlılıkla devrede oldu. Zeytinlik alanların korunması zeytinlik alanların madenciliğe açılması riskine karşı ilgili çalışma gruplarında net bir duruş sergiledik ve telafisi mümkün olmayan kayıpların önüne geçilmesi adına sesimizi yükselttik. ABD'nin zeytinyağına uyguladığı fon sorununda ihracatçımızın ve üreticimizin belini büken bu kritik konuyu bakanımıza bizzat ilettik. ABD pazarında zeytinyağımıza uygulanan ek fon ve gümrük engelinin kaldırılması, ihracatçımızın önünün açılması için devletimizin en üst kademesinde çözüm sürecini başlattık. Zeytin, bizim için yalnızca bir tarım ürünü değil, aynı zamanda binlerce yıllık kültürümüzün, toprağımızın ve emeğimizin simgesidir. Atalarımızdan miras kalan bu eşsiz değeri gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Kadim mirasımızı korumak için söz konusu düzenlemenin yeniden ele alınması gerektiği kanaatindeyim" dedi.

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"Hava olayları rekolteyi ve ürün kalitesini olumsuz etkilemektedir"

Son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerini de net bir şekilde görmeye başladıklarını ifade eden Başkan Çondur; "Şiddetli yağış, dolu, aşırı sıcaklar gibi olağan dışı hava olayları rekolteyi ve ürün kalitesini olumsuz etkilemektedir. Aşırı kuraklık nedeniyle yağ oranı düşmekte, girdi maliyetlerinin yüksekliği ise üreticiyi zorlamaktadır. Hasat döneminde uygun zamanda toplama yapılmaması ve depolama eksiklikleri de kaliteyi düşüren diğer unsurlardır. Borsamız, zeytin ve zeytinyağı sektörünün gelişimi için sorunların çözümüne ve taleplerin karşılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürecek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde sektöre katkı sağlamaya devam edecektir. Toplantımızın da sektörün geleceğine yön verecek değerlendirmelere vesile olmasını diliyor, sezonumuzun tüm üreticilerimize, tüccarımıza ve ihracatçılarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

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Daha sonra söz alan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Davut Er, 202526 sezonu ihracat istatistiklerini paylaştı. Konuşmaların ardından program soru cevap ve önerilerin alınması ile devam etti.