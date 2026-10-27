Aydın'da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama

AYDIN'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında dün Germencik ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda, İ.Ç. ve G.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde ekiplerin aramalarında 1 kilo 137 gram metamfetamin, 1,92 gram esrar, 2 tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 235 bin 540 TL ile 100 ABD doları, hassas terazi ve ölçü kabı ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan İ.Ç. ve G.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.