Aydın'da eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan genç kız ağır yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan genç kız ağır yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan genç kız ağır yaralandı.
Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir apartmandan silah sesleri geldiğini duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen ekipler, 20 yaşındaki K.Y'nin tabancayla vurulduğunu belirledi.
Ağır yaralanan genç kız, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayı gerçekleştirdiği belirlenen genç kızın eski erkek arkadaşı V.D. (21), Eğriboyun Mezarlığı mevkisinde polis ekiplerince yakalandı.
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