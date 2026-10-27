Kuşadası Kent Lokantası'nda satışların yüzde 92'si Adalı Kart ile yapıldı

Kuşadası Belediyesi Kent Lokantası’nda 7 Nisan26 Ekim tarihleri arasında yapılan 22 bin 318 satışın 20 bin 573’ü Adalı Kart ile gerçekleştirilirken, kart sahipleri dört çeşit yemek menüsünden 250 TL yerine 140 TL’ye yararlandı.

Kuşadası Belediyesi’nin vatandaşlara uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek hizmeti sunmak amacıyla hayata geçirdiği Kent Lokantası’nda Adalı Kart avantajı yoğun ilgi görüyor. 7 Nisan26 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen 22 bin 318 satışın 20 bin 573’ü Adalı Kart ile yapıldı. Artan yaşam maliyetleri karşısında Kuşadalılara bütçe dostu bir alternatif oluşturan Kent Lokantası, dört çeşit yemekten oluşan günlük menüsüyle hizmet veriyor. Kuşadası Belediyesi’nin kent sakinlerine sunduğu Adalı Kart uygulaması, Kent Lokantası’nda vatandaşların bütçelerine katkı sağlıyor. Dört çeşit yemekten oluşan menünün standart satış fiyatı 250 TL iken Adalı Kart sahipleri aynı menüden 140 TL karşılığında yararlanabiliyor. Böylece kart sahiplerine menü başına 110 TL’lik bir indirim sağlanıyor. Hafta içi 11.3015.00 saatleri arasında hizmet veren lokantada günlük menüler, Ada Mobil uygulaması ve sosyal medya hesapları üzerinden de duyuruluyor.

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Kent Lokantası Aşçıbaşı Erkan Gülgün, Kuşadalılara ekonomik ve hijyenik şartlarda hazırlanan yemekler sunduklarını belirterek, lokantaya gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirdi. Özellikle mevcut ekonomik şartlarda vatandaşların uygun fiyatlı yemek hizmetine yöneldiğini ifade eden Gülgün, "Kuşadalıların lokantamıza ilgisi oldukça yoğun. Zaman zaman bu yoğunluk nedeniyle yemeklerimiz 15.00’dan önce tükenebiliyor. Vatandaşlarımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Tüm Kuşadalıları lokantamıza davet ediyoruz" dedi.