Aydınfest 29 Ekim Perşembe günü başlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan ve dün başlaması planlanırken olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen Aydınfest Gençlik Festivali, 29 Ekim Perşembe günü başlıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenecek olan Aydınfest Gençlik Festivali olumsuz hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Ertelenen festivalin yeni tarihi ve programı belli oldu. 29 Ekim’de başlayacak olan festival, 1 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan etkinliklerin ardından sona erecek. Festival programında 29 Ekim’de Blok3, Emre Fel, Tuana, 30 Ekim’de Teoman, Sagopa Kajmer, M Lisa, 31 Ekim’de Fatma Turgut, Adamlar, Mela Bedel, 01 Kasım’da ise Gazapizm, Ankara Echoes ve Afra Aydınlılar ile buluşacak.

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlıları festivale davet etti.