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        İğne iplikle geçen 67 yıla Başkan Zencirci'den vefa

        Aydın'ın Germencik ilçesinde 67 yıldır terzilik yapan, geçmiş yıllarda yılın ahisi seçilen 79 yaşındaki İsmail Gülcan'ı doğum gününde unutmayan Belediye Başkanı Burak Zencirci, usta terziye Türk bayrağı ve terzi makasının bulunduğu özel hediye paketi takdim etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 17:11 Güncelleme:
        İğne iplikle geçen 67 yıla Başkan Zencirci'den vefa

        Aydın’ın Germencik ilçesinde 67 yıldır terzilik yapan, geçmiş yıllarda yılın ahisi seçilen 79 yaşındaki İsmail Gülcan’ı doğum gününde unutmayan Belediye Başkanı Burak Zencirci, usta terziye Türk bayrağı ve terzi makasının bulunduğu özel hediye paketi takdim etti.

        Aydın’ın Germencik ilçesinde 67 yıllık meslek hayatıyla tanınan terzi İsmail Gülcan, 79’uncu yaş gününde anlamlı bir jestle karşılandı. Yarım asrı aşan süredir iğne ve iplikle mesleğini sürdüren, geçmiş yıllarda yılın ahisi seçilen Gülcan’ın doğum gününü Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci unutmadı. Başkan Zencirci, ilçenin tanınan esnaflarından İsmail Gülcan’ın yeni yaşını kutlayarak kendisine özel bir hediye paketi takdim etti. Pakette Türk bayrağı ile altın sarısı rengindeki terzi makası yer aldı. Ustanın 67 yıllık meslek hayatını simgeleyen makas ve Türk bayrağının yer aldığı hediye paketi, kutlamaya ayrı bir anlam katarken, Gülcan’ın doğum gününü kutlayan Başkan Zencirci, usta terziye sağlıklı ve güzel bir ömür dileyerek saygılarını iletti. 67 yıllık emeğin sahibi İsmail ustanın doğum gününde hatırlanması ve mesleğini simgeleyen özel bir hediyeyle onurlandırılması, Germencik’te ustalığa ve esnaf kültürüne gösterilen vefayı öne çıkardı.

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