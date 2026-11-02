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        Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Özgür Şahin (29) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 00:48 Güncelleme:
        Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Özgür Şahin (29) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 20.00 sıralarında Kadınlar Deniz Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. İlçe merkezinden Kuşadası Sanayi Sitesi’ne giden Özgür Şahin idaresindeki 09 AIR 632 plakalı motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrilirken, sürücü metrelerce savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şahin’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahin’in cansız bedeni Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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