Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kadınlar Deniz Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. İlçe merkezinden Kuşadası Sanayi Sitesi’ne giden Özgür Şahin idaresindeki 09 AIR 632 plakalı motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrilirken, sürücü metrelerce savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şahin’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahin’in cansız bedeni Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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