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        Aydın'da düğünü öncesi trafik kazasında ölen genç kadın toprağa verildi

        Aydın'da otomobilin takla atması sonucu hayatını kaybeden 24 yaşındaki Safiye Kaymakçı'nın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2026 - 12:40 Güncelleme:
        Aydın'da düğünü öncesi trafik kazasında ölen genç kadın toprağa verildi

        Aydın'da otomobilin takla atması sonucu hayatını kaybeden 24 yaşındaki Safiye Kaymakçı'nın cenazesi toprağa verildi.

        Kaymakçı'nın cenazesi, yakınları tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak Efeler ilçesindeki Eğrikavak Mahallesi'ne götürüldü.

        Üzerine duvak örtülen tabut, cenaze aracından alınarak baba evine taşındı. Genç kadının annesi Semra ve babası Sebahattin Demirtaş tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

        Eşi Şaban Kaymakçı'nın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

        Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı.

        Genç kadının cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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        Safiye ve Şaban Kaymakçı'nın bir süre önce resmi nikah kıydıkları, kazanın Safiye Kaymakçı'nın düğünden sonra oturacakları evi temizlemek için yakınlarıyla Denizli'ye giderken yaşandığı belirtildi.

        Kazada yaralanan 5 kişi taburcu edildi.

        Kuyucak ilçesinde dün, Y.Ö. (30) idaresindeki 09 ACD 749 plakalı otomobil Kurtuluş Mahallesi mevkisinde takla atmış, Safiye Kaymakçı olay yerinde yaşamını yitirmişti.

        Yaralanan sürücü Y.Ö. ile araçtaki H.Ö. (28), A.Ö. (6), S.D. (51) ve F.K. (53) hastaneye kaldırılmıştı.

        Safiye Kaymakçı'nın bir hafta sonra düğününün olacağı öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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