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        Aydın'da itfaiyenin kurtarmaya çalıştığı kedinin açılan örtüye düşmesi cep telefonu kamerasında

        Aydın'ın Efeler ilçesinde itfaiyenin kurtarmaya çalıştığı kedinin dördüncü kattan vatandaşların açtığı örtüye düşmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:52 Güncelleme:
        Aydın'da itfaiyenin kurtarmaya çalıştığı kedinin açılan örtüye düşmesi cep telefonu kamerasında

        Aydın'ın Efeler ilçesinde itfaiyenin kurtarmaya çalıştığı kedinin dördüncü kattan vatandaşların açtığı örtüye düşmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Güzelhisar Mahallesi 37 Sokak'ta bir apartmanın dördüncü katındaki pencere önünde mahsur kalan kediyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarma çalışması başlattı. Yakalama filesinden kaçmak isteyen kedi, vatandaşların yerde açtığı örtüye düştü.

        Kediyi kucaklayan vatandaşlar sevinç yaşadı.

        Kedinin düşüşü cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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