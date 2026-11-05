Efeler Belediyesi Sempati Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi açılıyor

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in sokak hayvanlarının daha sağlıklı, güvenli ve modern şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla hayata geçirdiği Sempati Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Sempati Doğal Yaşam Alanı, 9 Kasım Pazartesi günü saat 13.00'te düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in hayvan dostu kent anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen proje, sokak hayvanlarının barınma ihtiyaçlarının yanı sıra sağlık, tedavi, rehabilitasyon ve doğal yaşam ihtiyaçlarına da kapsamlı çözümler sunacak.

Toplam 26 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Sempati Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Sempati Doğal Yaşam Alanı, sokak hayvanlarının sağlık ve bakım süreçlerinin tek çatı altında yürütülebileceği kapsamlı bir tesis olarak hizmet verecek.

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Merkezde, can dostların yaz ve kış aylarında uygun şartlarda barınabilmeleri için ısıtma ve soğutma sistemlerine sahip açık ve kapalı padoklar bulunuyor. Ayrıca mama binası, ilk müdahale odası, ameliyathane, tedavi ve rehabilitasyon birimleri ile anne ve yavrular için özel olarak hazırlanan bölümler yer alıyor.

Hayvanların sağlık durumlarının yakından takip edilebileceği merkezde, tedavi ve bakım süreçlerinin modern şartlarda gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Sempati Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin hemen yanında oluşturulan 14 bin metrekarelik Sempati Doğal Yaşam Alanı da, can dostlarının doğayla iç içe, daha geniş ve özgür bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla hazırlandı. Alanda, ısıtma ve soğutma sistemlerine sahip 16 konteyner bulunuyor. Geniş gölgelikler ve serbest yaşam bölümleriyle donatılan tesis, hayvanların doğal davranışlarını sürdürebilecekleri güvenli ve konforlu bir ortam sunacak.

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Başkan Yetişkin, sokak hayvanlarının yalnızca barınma değil, sağlık, bakım ve güvenli yaşam ihtiyaçlarının da karşılanacağı önemli bir yatırımı Efeler'e kazandırdıklarını belirterek, 9 Kasım Pazartesi günü saat 13.00'te Çeştepe Mahallesi, Çeştepe Ovası Sokak No 18 adresinde gerçekleştirilecek açılış törenine tüm vatandaşları davet etti.

Açılış törenine katılmak isteyen vatandaşlar için Efeler Belediyesi tarafından ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak. Bu kapsamda 9 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de Bey Camii önünden servis aracı hareket edecek.