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        Nazilli'nin il olma talebi için muhtarlarla güç birliği

        Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Nazilli'nin il olma talebini daha güçlü bir şekilde gündeme taşımak ve ilçenin tüm mahallelerinin ortak iradesini ortaya koymak amacıyla muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda, Nazilli'nin il olması yönündeki beklenti, kentin potansiyeli ve bu hedef doğrultusunda yürütülecek çalışmalar ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Nazilli'nin il olma talebi için muhtarlarla güç birliği

        Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Nazilli’nin il olma talebini daha güçlü bir şekilde gündeme taşımak ve ilçenin tüm mahallelerinin ortak iradesini ortaya koymak amacıyla muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda, Nazilli’nin il olması yönündeki beklenti, kentin potansiyeli ve bu hedef doğrultusunda yürütülecek çalışmalar ele alındı.

        Nazilli’nin 1937 yılından bu yana devam eden il olma talebinin daha güçlü bir şekilde duyurulması amacıyla kentte yürütülen çalışmalar sürüyor. Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, bu kapsamda ilçenin mahallelerini temsil eden muhtarlarla bir araya gelerek Nazilli’nin il olma hedefini değerlendirdi. Gerçekleştirilen toplantıda, Nazilli’nin il olması yönündeki talebin yalnızca belirli bir kesimin değil, ilçenin tamamını ilgilendiren ortak bir beklenti olduğu vurgulandı. Mahallelerin ihtiyaçları, ilçenin gelişim potansiyeli ve il olmanın Nazilli’ye sağlayabileceği katkılar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

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        Toplantıda konuşan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Nazilli’nin il olma talebinin güçlü bir birliktelik içerisinde dile getirilmesinin önemine dikkat çekti. Başkan Tetik, Nazilli’nin il olma hedefinin yalnızca belediyenin değil; mahalleleri, muhtarları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, esnafı ve tüm kent dinamikleriyle birlikte sahiplenilmesi gereken ortak bir hedef olduğunu ifade etti. Toplantıda muhtarların görüş ve önerileri de dinlenirken, Nazilli’nin il olması yönündeki beklentinin mahallelerde nasıl karşılık bulduğu değerlendirildi. Nazilli’nin ekonomik ve sosyal yapısı, çevre ilçelerle olan ilişkileri, tarım ve ticaret potansiyeli, ulaşım ve hizmet kapasitesi gibi başlıklar ele alınırken, kentin bölgesel bir merkez olma özelliğinin il statüsüyle daha da güçlenebileceğine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

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