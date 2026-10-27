Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 21:44 Güncelleme:
        Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı.

        E.K. (16) idaresindeki 35 ARF 235 plakalı motosiklet, Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde, 319 Sokak'a dönüş yapmaya çalışan Ü.S. yönetimindeki 09 N 1501 kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Motosiklet sürücünün ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.

        Kazayla ilgili kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

        - Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Öte yandan motosiklet sürücüsünün kamyonete çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        REKLAM

        Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün caddede ilerlemesi ve sokağa dönüş yapan kamyonete çarpması yer aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Aydın'da 39 genç pilot mezuniyet sevinci yaşadı
        Aydın'da 39 genç pilot mezuniyet sevinci yaşadı
        Başkan Çerçioğlu, AYSO Başkanı Maraş ve üyeleri ile görüştü
        Başkan Çerçioğlu, AYSO Başkanı Maraş ve üyeleri ile görüştü
        Aydınfest 29 Ekim Perşembe günü başlıyor
        Aydınfest 29 Ekim Perşembe günü başlıyor
        İğne iplikle geçen 67 yıla Başkan Zencirci'den vefa
        İğne iplikle geçen 67 yıla Başkan Zencirci'den vefa
        Beşeylül Ortaokulu misafirleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner ile görüştü
        Beşeylül Ortaokulu misafirleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner ile görüştü
        Tartıştığı eski sevgilisi tarafından tabancayla başından vuruldu
        Tartıştığı eski sevgilisi tarafından tabancayla başından vuruldu