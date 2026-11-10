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        Aydınlı doğaseverler Ata'ya saygı için yürüdü

        Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen "Ata'ya Saygı Doğa Yürüyüşü"nde doğaseverler, Sultanhisar'daki Nysa Antik Kenti ile Acharaka Kutsal Alanı arasında 5 kilometrelik parkuru tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:02 Güncelleme:
        Aydınlı doğaseverler Ata'ya saygı için yürüdü

        Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen "Ata’ya Saygı Doğa Yürüyüşü"nde doğaseverler, Sultanhisar’daki Nysa Antik Kenti ile Acharaka Kutsal Alanı arasında 5 kilometrelik parkuru tamamladı.

        Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 88'inci yılı nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi. ‘Ata’ya Saygı Doğa Yürüyüşü’ etkinliğinin rotası Sultanhisar ilçesinde bulunan Nysa Antik Kenti ile Acharaka Kutsal Alanı oldu. Yürüyüş boyunca Atatürk’ün sevdiği marşlar seslendirildi. Katılımcılar, unutulmaz günü çektikleri fotoğraflar ile de ölümsüzleştirdi. Dünyaca ünlü Nysa Antik Kenti ile Acharaka Kutsal Alanı'nın da ziyaret edildiği trekking etkinliğinde doğaseverler ve sporcular unutulmaz bir gün yaşadı. 5 kilometrelik parkur boyunca yürüyüş gerçekleştirilen katılımcılara Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin uzman personelleri de eşlik etti, bölge hakkında bilgi verdi. Aydın'ın eşsiz doğal ve tarihi güzellikleri ile sağlık dolu bir gün geçirmekten mutluluk duyduklarını belirten vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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