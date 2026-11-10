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        Didim Belediyesi Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde 10 Kasım etkinliği

        Didim Belediyesi Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla çocuklara yönelik anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Minikler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi ve saygıyla anarken Cumhuriyetin değerleri ve Atatürk'ün mirası üzerine farkındalık kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:02 Güncelleme:
        Didim Belediyesi Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde 10 Kasım etkinliği

        Didim Belediyesi Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla çocuklara yönelik anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Minikler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi ve saygıyla anarken Cumhuriyetin değerleri ve Atatürk’ün mirası üzerine farkındalık kazandı.

        Didim Belediyesi Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için bir araya geldi. 10 Kasım’ın anlam ve önemine yönelik gerçekleştirilen etkinlikte, Atatürk’ün ülkemize kazandırdıkları ve Cumhuriyetin taşıdığı değerler miniklerin yaşına uygun bir anlatımla paylaşıldı. Çocukların Atatürk’ü tanıması, Cumhuriyetin temel değerlerini öğrenmesi ve bu değerleri benimsemesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, sevgi, saygı ve minnet duyguları ön plana çıktı.

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