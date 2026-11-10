Aydın Büyükşehir'den Atatürk anısına binlerce kişilik hayır

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88’inci yıl dönümünde düzenlediği hayır etkinliğiyle binlerce vatandaşa ikramda bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88'inci yıl dönümü nedeniyle hayır gerçekleştirdi. Hayır, binlerce vatandaşa ulaştırıldı. Hayırdan alan vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve özlemle andıklarını ifade ederek, "Atamız; fikirleri, mücadelesi ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyet ile milletimizin yolunu aydınlatmaya devam ediyor. O’nun en büyük eseri olan Cumhuriyetimizi korumak, değerlerini gelecek nesillere aktarmak ve ülkemizi çağdaş uygarlıklar seviyesinin üzerine taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde özlem, saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.