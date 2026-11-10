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        Çine'de sirenler Atatürk için çaldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde Çine'de düzenlenen törenlerle anıldı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte Çine'de hayat dururken, vatandaşlar Atatürk'ün anısına saygı duruşunda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:10 Güncelleme:
        Çine'de sirenler Atatürk için çaldı

        Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde Çine’de düzenlenen törenlerle anıldı. Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte Çine’de hayat dururken, vatandaşlar Atatürk’ün anısına saygı duruşunda bulundu.

        10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında düzenlenen tören, Çine Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma programıyla başladı. Törende Çine Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Çine Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Büstü’ne sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte Çine’de duygu dolu anlar yaşandı. İlçe genelinde vatandaşlar bulundukları yerlerde saygı duruşuna geçerek Atatürk’ü andı.

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        Anma programı Çine Belediyesi Kültür Merkezi’nde devam etti. Çine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan program, Okul Müdürü Osman Serdar Omatça’nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla başladı.

        Program kapsamında öğrenciler ve öğretmenler tarafından oratoryo gösterileri sunuldu, Atatürk’ü anlatan şiirler okundu. Düzenlenen yarışmalarda dereceye girerek ödül almaya hak kazanan öğrencilere hediyeleri ilçe protokolü tarafından takdim edildi.

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