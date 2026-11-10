Menderes'te temizlik çalışması başlatıldı
Büyük Menderes Nehri'nde, makineli temizlik ve ıslah çalışmaları devam ediyor.
Giriş: 10.11.2026 - 13:34 Güncelleme:
Büyük Menderes Nehri’nde, makineli temizlik ve ıslah çalışmaları devam ediyor.
Ege Bölgesi’nin can damarlarından Büyük Menderes nehir yatağında biriken kum, mil ve diğer rüsubat iş makineleriyle temizlenirken, nehir yatağındaki setlerde güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Yapılan çalışmalar ile tarım arazileri ile yerleşim alanlarının taşkın ve su baskınlarına karşı korunması amaçlanıyor.
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