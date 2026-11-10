Kuşadası Belediyesi personeli Atatürk'ü andı

Kuşadası Belediyesi personeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulundu.

Kuşadası Belediyesi Ek Hizmet Binası önünde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Belediye personelinin katıldığı tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına yapılan saygı duruşuyla başladı. Ardından İstiklal Marşı okundu. Tören, sanat tarihi uzmanı Ersin Serçek’in günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla tamamlandı. Atatürk’ün Türk milletinin bağımsızlığı ve geleceği için verdiği mücadeleye dikkati çeken Serçek, "10 Kasım, sadece bir matem günü değildir. Atatürk’ün fikirlerini anlamak, ideallerini kavramak ve onun gösterdiği yolda azimle yürümek demek olan bir yeniden idrak günüdür" dedi. Atatürk’ün akla, bilime ve çağdaşlaşmaya verdiği önemin gelecek nesillere aktarılması gerektiğine işaret eden Serçek, Cumhuriyet’in korunması ve yaşatılmasının ortak sorumluluk olduğunu belirtti.