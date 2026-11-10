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        Nazilli'de Atatürk'ün ölümünün 88. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi

        Nazilli'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 88. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 13:36 Güncelleme:
        Nazilli'de Atatürk'ün ölümünün 88. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi

        Nazilli'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 88. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 88. ölüm yıldönümünde anıldı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla ilçede hayat adeta dururken, Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda duygusal anlar yaşandı.

        Nazilli'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törenlerde Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, saygı, minnet ve özlemle anıldı. Anma etkinlikleri, İstasyon Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı.

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        Yağmur altında gerçekleştirilen törene Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Piyade Binbaşı İbrahim Öztürkmen, Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Nazilli'de saat 09.05'te hayat durdu

        Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte törene katılanlar ve vatandaşlar saygı duruşuna geçti. Nazilli'de duygu dolu anların yaşandığı törende, Atatürk'e duyulan özlem bir kez daha dile getirildi.

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        Öğrencilerin gösterileri duygulandırdı

        Nazilli Anadolu Lisesince organize edilen bu seneki Atatürk'ü anma etkinlikleri, Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti. Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Anadolu Lisesi Müdürü Zakir Tali gerçekleştirdi. Konuşmasında Atatürk'ün yalnızca askeri bir komutan değil, aynı zamanda Türk milletinin geleceğine yön veren büyük bir lider olduğunu vurgulayan Tali, onun gençlere duyduğu güvene ve Cumhuriyet'in gelecek nesillere emanet edilmesine dikkat çekti. Atatürk'ün milletine olan inancını hiçbir zaman kaybetmediğini belirten Tali, her 10 Kasım'da duyulan özlemin yanı sıra Cumhuriyet'i yaşatma sorumluluğunun da yeniden hatırlandığını ifade etti.

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        Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

        Konuşmanın ardından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında düzenlenen yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi. Öğrencilerin seslendirdiği şiirler ve konserle devam eden program, hazırlanan ‘senin sayende' isimli oratoryo gösterisiyle sona erdi. Atatürk'ün fikirlerinin, eserlerinin ve Cumhuriyet mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasına vurgu yapılan anma programı, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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