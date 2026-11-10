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        Aydın'da yaban hayatını ihlale 240 bin lira ceza

        Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından çeşitli yaban hayvanlarına ait trofeler (sergilenen yaban hayvanı) ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Aydın'da yaban hayatını ihlale 240 bin lira ceza

        Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından çeşitli yaban hayvanlarına ait trofeler (sergilenen yaban hayvanı) ele geçirildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri kontrol ve denetimlerine devam ediyor. Kolluk kuvvetleri ve doğa koruma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde; çeşitli yaban hayvanlarına ait trofeler ele geçirildi. Doğal hayatın dengesini bozan ve yasa dışı yollarla elde edilen bu materyallerle ilgili olarak, tazminat ve idari para cezası olarak toplamda 240 bin 900 TL cezai işlem uygulandı.

        Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Doğal mirasımız olan yaban hayatı hepimizin sorumluluğundadır. Koruma altına alınan türlerin ve yaban hayatının korunması için denetimlerimiz kararlılıkla sürecektir" denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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