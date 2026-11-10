Kuşadası'nda 1 işçinin öldüğü iskele faciasında 2 sanık için istenen cezalar belli oldu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, fırtınalı havada otel iskelesinin sökümü sırasında meydana gelen, 1 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame kabul edilirken, sanıklardan Y.Ö. hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22 yıl 5 aya kadar, kazada yaralanan ve müşteki sanık olarak dosyada yer alan M.D. hakkında ise 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay, 8 Ocak 2026’da Kuşadası'nın Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otele ait iskelede söküm çalışması yapan 3 işçi, şiddetli fırtına nedeniyle denize düştü. Olayda işçilerden Mustafa Dağ (30) hayatını kaybederken, A.K. (30) ve M.D. (26) ağır yaralandı.

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Olayın ardından otel yetkilisi Z.A. ile söküm çalışmalarını gerçekleştiren firmanın sahibi Y.Ö. adliyeye sevk edildi. Otel yetkilisi serbest bırakılırken, Y.Ö. tutuklandı. Y.Ö., daha sonra tahliye edildi. Z.A. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

2 SANIK HAKKINDA HAPİS TALEBİ

Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Söke Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, firma sahibi Y.Ö. hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 3 yıldan 22 yıl 5 aya kadar, kazada yaralanan ve müşteki sanık olarak dosyada yer alan M.D. hakkında ise 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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FIRTINAYA RAĞMEN ÇALIŞMANIN SÜRDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, iki sanığın kazanın meydana gelmesinde teknik yönden doğrudan etkili olduğu, hayatını kaybeden M.D.’nin ise kazanın oluşumunda teknik yönden herhangi bir etkisinin bulunmadığı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün olay günü bölgede kuvvetli rüzgar, fırtına ve hortum tespit edildiğine ilişkin raporuna da iddianamede yer verildi. Savcılık, olumsuz meteorolojik koşullar ve çalışma şartları dikkate alındığında kazanın öngörülebilir olduğunu değerlendirdi.

İddianamede, Y.Ö. ile işçilerin sevk ve idaresinden sorumlu olduğu belirtilen M.D.'nin olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmayı ertelemediği ve iş güvenliği açısından gerekli tedbirleri almadığı ileri sürüldü.

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WHATSAPP YAZIŞMALARI İDDİANAMEDE

M.D'nin savcılık ifadesinde, olay günü kötü hava koşulları nedeniyle çalışmayı kabul etmeyen bir işçinin geri döndüğünü anlattığı belirtildi. M.D., iskeledeki dalgaların şiddetini gösteren videoyu şirketin WhatsApp grubuna gönderdiğini, firma sahibi Y.Ö.'nün ise kendisine havanın güzel olduğunu söylediğini öne sürdü.

M.D. ifadesinin devamında "Nasıl bir fırtına var anlamadım, burada hava gayet güzel" şeklinde yanıt aldığını belirtip, başka bir işçinin dalgaların etkisiyle denize düştüğünü ve son anda kurtarıldığını da Y.Ö.'ye bildirdiğini söyledi.

Firmada ön muhasebeci olarak işe başladığını, işçilerin çalışmalarını yönlendirmediğini ve kazada kusurunun bulunmadığını savunan M.D., suçlamaları kabul etmedi.

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Firma sahibi Y.Ö. ise ifadesinde, M.D.'nin iş makinesindeki arızayı bildirmek için kendisini aradığını, bu görüşmede ekibe paydos etmelerini söylediğini ve işçilerin çalışmayı bıraktığını düşündüğünü ileri sürdü. İskele sökümünde iş güvenliği tedbirlerinin alınmadığını kendisinin de ifade ettiği belirtilen Y.Ö., hakkındaki suçlamaları reddetti.

Olayla ilgili davanın görülmesine önümüzdeki günlerde Söke Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.