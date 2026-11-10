Efeler'de Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirilecek

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde, Atatürk’ün hatırasını özel bir konserle yaşatacak. Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen "Bir Dehanın Ezgileri" konserinde, Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirilecek.

Atatürk’ün sanata ve müziğe verdiği değeri bir kez daha hatırlatacak konser, 11 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de Atilla Koç Kültür Merkezi Hidayet Sayın Sahnesi’nde gerçekleştirilecek. Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki Efeler Belediyesi Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları, Atatürk’ün severek dinlediği eserleri sanatseverlerle buluşturacak.

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Türk müziğinin hafızalarda yer eden eserlerinin yankılanacağı gecede, Atatürk’ün sanatla kurduğu güçlü bağ müziğin evrensel diliyle anlatılacak. Her bir ezgi, Cumhuriyetimizin kurucusuna duyulan sevginin ve vefanın ifadesi olurken, dinleyiciler geçmişten bugüne uzanan anlamlı bir müzik yolculuğuna çıkacak.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Atatürk’ün yalnızca askeri ve siyasi başarılarıyla değil, sanata ve kültüre verdiği önemle de gelecek nesillere yol gösterdiğini belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir milletin geleceğini değiştiren büyük bir lider olmasının yanı sıra sanatı ve sanatçıyı toplumun gelişiminin vazgeçilmez bir parçası olarak görmüştür. Bizlere emanet ettiği Cumhuriyet, aynı zamanda kültürün, sanatın ve çağdaş düşüncenin ışığında yükselen büyük bir eserdir. Onun sevdiği şarkılarda buluşmak, hatırasını yaşatmanın ve ortak değerlerimizi paylaşmanın en güzel yollarından biridir. 10 Kasım’ın yüreğimizde bıraktığı hüznü, Atatürk’e duyduğumuz sonsuz sevgi ve minnetle birleştireceğimiz bu özel geceye tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" ifadelerini kullandı.