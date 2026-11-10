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        Kuşadası'nda minikler Atatürk'ü karanfillerle andı

        Kuşadası Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi'nde düzenlenen 10 Kasım anma programına katılan minikler, Atatürk için hazırlanan temsili anıta karanfiller bırakarak sevgi ve özlemlerini dile getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Kuşadası'nda minikler Atatürk'ü karanfillerle andı

        Kuşadası Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi’nde düzenlenen 10 Kasım anma programına katılan minikler, Atatürk için hazırlanan temsili anıta karanfiller bırakarak sevgi ve özlemlerini dile getirdi.

        Kuşadası Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezinde eğitim gören çocuklar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde düzenlenen törenle andı. Minikler, Atatürk için hazırlanan temsili anıta karanfiller bırakarak sevgilerini gösterdi. Kuşadası Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezinde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla anlamlı bir program düzenlendi. Çocukların erken yaşlardan itibaren milli ve manevi değerlerle tanışmasına katkı sunan etkinlikte, Atatürk’ün Türk milletine bıraktığı mirasın önemi vurgulandı. Atatürk fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla hazırlanan alanda bir araya gelen minikler, öğretmenleri eşliğinde anma törenine katıldı.

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        Üzerlerinde Atatürk baskılı kıyafetlerle törene katılan çocuklar, saygı duruşunun ardından Atatürk için hazırlanan temsili anıta kırmızı karanfiller bıraktı. Minikler daha sonra hep birlikte "10 Kasım Benim En Büyük Yasım" adlı şarkıyı seslendirerek Atatürk’e duydukları sevgi ve özlemi dile getirdi.

        Çocukların sosyal, duygusal gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan Kuşadası Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi, düzenlediği özel gün etkinlikleriyle miniklerin toplumsal değerleri tanımasına da katkı sunuyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen 10 Kasım anma programı, çocukların Atatürk’ü tanımaları ve Cumhuriyet’in önemini kavramaları açısından eğitici bir etkinlik oldu.

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