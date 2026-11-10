Köşk'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma töreni gerçekleşti

Aydın’ın Köşk ilçesinde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında tören gerçekleştirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88. vefat yıldönümünde, Köşk Kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde anma ve saygı töreni gerçekleşti. Anma törenine, Köşk Kaymakamı Hasan Taş'ın yanı sıra Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Sarıbaş, Köşk İlçe Emniyet Amiri İsa Yılmaz, Siyasi Parti İlçe Başkanları ve Köşk halkı katıldı.

Program çerçevesinde Köşk kent meydanındaki Atatürk büstüne Köşk Kaymakamı Hasan Taş ve Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler çelenk sundu ve saygı duruşunda bulundular. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından anma mesajları okundu. Atatürk’ün vefat ettiği saat 09.05’te sirenlerin çalması ile birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Köşk’te da adeta hayat durdu. Sirenlerin çalması ile birlikte sürücüler, seyir halinde araçlarını durdurarak saygı duruşuna geçerken, bazı vatandaşlar da gözyaşlarına hakim olamadı.

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Programın devamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde Köşk ilçesinde Ayla Vural Anadolu Lisesinde düzenlenen programda Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı. Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Etkinlikleri kapsamında Ayla Vural Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda, anlamlı ve bir anma programı gerçekleştirildi.

Anma ve saygı programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Daha sonra öğrenciler günün anlam ve önemine dair şiirler ve marşlar okundu. Atatürk'ün sevdiği türküler eşliğinde öğrenciler oyunlar sahneledi.