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        Park halindeyken alevlere teslim oldu

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangında park halindeki otomobil kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 15:29 Güncelleme:
        Park halindeyken alevlere teslim oldu

        Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangında park halindeki otomobil kullanılmaz hale geldi.

        Edinilen bilgiye göre, Muğla Caddesi üzerinde park halindeki 09 B 2928 plakalı Tofaş otomobilden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapılan ihbarın ardından olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, otomobildeki yangını söndürdü. Yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale geldi.

        Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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