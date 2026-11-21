Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Efeler Mahallesi 1444 Sokak’ta tamamlanma aşamasına gelen yol ve aydınlatma çalışmalarını gece saatlerinde yerinde inceleyerek sokağın kısa süre içerisinde halkın kullanımına açılacağını açıkladı.

Didim Belediyesi tarafından Efeler Mahallesi 1444 Sokak’ta yürütülen yol yapım, düzenleme ve aydınlatma çalışmalarında sona gelindi. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasının ardından gece saatlerinde bölgede incelemelerde bulunarak ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı. Sokağın kısa süre içerisinde halkın kullanımına açılması planlanıyor. Efeler Mahallesi 1444 Sokak’ta sürdürülen çalışmalar kapsamında yol düzenlemeleri tamamlanma aşamasına gelirken, aydınlatma uygulamaları da bitirildi. Başkan Hatice Gençay, gece gerçekleştirdiği incelemede sokaktaki son durumu değerlendirerek yapılan çalışmaları yerinde gördü. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirten Başkan Hatice Gençay, yolun hem gündüz hem de gece kullanımında daha güvenli ve konforlu hale getirilmesini önemsediklerini ifade etti. Gençay, ekiplerin son hazırlıkları tamamlamasının ardından 1444 Sokak’ın halkın kullanımına açılacağını aktardı. Didim Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak, yolları daha güvenli ve aydınlık hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.