Karacasu'da 157 sikke ve tarihi objeler ele geçirildi

AYDIN’ın Karacasu ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 157 sikke ve tarihi eser olduğu değerlendirilen çeşitli objeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bu kapsamda Karacasu’nun Geyre Mahallesi’nde belirlenen adreslere dün operasyon düzenlendi. Adreslerde ekiplerin aramalarında, 157 sikke, 3 figürin, 5 sütun parçası, üzerinde Roma yazısı bulunan demir parçası, damga mühür, 25 süs eşyası, aplik, taş yontma aleti, 2 altın arama aparatı, dedektör, 2 ruhsatsız av tüfeği, 125 av fişeği ve USB bellek ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen objeler incelemeye alınırken, şüpheliler O. Ç. (41) ve M.O. (51) hakkında adli soruşturma başlatıldı.