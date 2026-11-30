AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 500 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuşadası’nda uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda fiziki takibe alınan bir otomobil dün gece ilçe girişinde durduruldu. Otomobilde, şüphelilerin üzerinde ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 500 sentetik ecza, 50 gram esrar, 1 tabanca ve 1 boş şarjör ele geçirildi. Suça sürüklenen çocuk H.K. ile E.K., K.Z.Ö. ve S.E.C. gözaltına alındı.

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Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.