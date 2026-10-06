Portekiz'de hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Aydın'da toprağa verildi

Cenazeye, Öztürk'ün yakınları ve arkadaşları, Köşk Belediye Başkanı Nuri Öztürk, siyasi partilerin temsilcileri, Ege Üniversitesi'nden bazı yöneticiler ve akademisyenler de katıldı.

Burada annesi Sevgi ve ablası Elif Öztürk tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

Daha sonra Öztürk'ün Türk bayrağına sarılı ve Fenerbahçe atkısının yer aldığı tabutu Köşk ilçesi Cumadere Mahalle Camisi'ne getirildi.

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