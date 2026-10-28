Söke 1970 SK'da teknik ayrılık
3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Söke 1970 SK'da teknik direktör Serkan Baziya ile yollar ayrıldı. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde görev yaptığı süre boyunca ortaya koyduğu emek, özveri ve katkılarından dolayı Teknik Direktörümüz Serkan Baziya'ya teşekkür ederiz. Hocamıza bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.
3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Söke 1970 SK'da teknik direktör Serkan Baziya ile yollar ayrıldı. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde görev yaptığı süre boyunca ortaya koyduğu emek, özveri ve katkılarından dolayı Teknik Direktörümüz Serkan Baziya’ya teşekkür ederiz. Hocamıza bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.
Ligde son olarak deplasmanda Karşıyaka'ya 2-1 yenilen Söke temsilcisi 8 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 7 puanla 12'nci sırada yer buldu.
FOTOĞRAFLI
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.