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        Ayvalıkgücü kupada havlu attı

        ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında deplasmanda 1'inci Lig temsilcisi Sarıyer FK'ya 1-0 mağlup olan 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor, kupaya erken veda etmenin üzüntüsünü yaşadı. Maçın 84'üncü dakikasında yediği golle rakibine elenen kırmızı-beyazlılar, bir önceki turda Söke 1970'i deplasmanda 2-1 yenerek saf dışı bırakmıştı. 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 2 maçından beraberliklerle ayrılan Ayvalıkgücü Belediyespor, bu hafta evinde Bucaspor 1928 karşısında zafer arayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 11:18 Güncelleme:
        Ayvalıkgücü kupada havlu attı

        ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında deplasmanda 1'inci Lig temsilcisi Sarıyer FK’ya 1-0 mağlup olan 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor, kupaya erken veda etmenin üzüntüsünü yaşadı. Maçın 84'üncü dakikasında yediği golle rakibine elenen kırmızı-beyazlılar, bir önceki turda Söke 1970'i deplasmanda 2-1 yenerek saf dışı bırakmıştı. 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 2 maçından beraberliklerle ayrılan Ayvalıkgücü Belediyespor, bu hafta evinde Bucaspor 1928 karşısında zafer arayacak.

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