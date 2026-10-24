Ayvalık'ta zeytinin bin yıllık hikâyesini genç eller yazdı Cunda Turizm Meslek Lisesi'nde zeytin hasat festivali coşkusu: öğrenciler zeytin topladı, yağ sıktı, yöresel lezzetleri tanıttı Zeytin dalından sofraya uzanan yolculukta geleneksel üretim yöntemleri yeni nesillerle buluştu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Zeytin Hasat Festivali, asırlık zeytin kültürünü genç kuşaklarla buluşturdu. Öğrencilerin zeytin ağaçlarından hasat yapıp geleneksel yöntemlerle zeytinyağı ürettiği festival, renkli görüntülere sahne oldu. Okul bahçesine kurulan seyyar taş baskı makineleriyle zeytinin yağa dönüşümüne tanıklık eden öğrenciler, hazırladıkları yöresel lezzetlerle de Ayvalık'ın gastronomik zenginliğini gözler önüne serdi.

Ayvalık'ın turizm ve gastronomi alanında nitelikli eleman yetiştiren köklü eğitim kurumlarından Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bölgenin en önemli kültürel ve ekonomik değerlerinden biri olan zeytin ve zeytinyağını genç nesillere tanıtmak amacıyla anlamlı bir festivale ev sahipliği yaptı.

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Okul bahçesinde gerçekleştirilen festivale Ayvalık Kaymakamı Ömer Cimşit, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Acemoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, zeytin ve zeytinyağı üreticisi Hüseyin Bozkurt ile üretici kızı Hatice Yeşilkaya, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Zeytin hasadından geleneksel yağ sıkımına, yöresel gastronomi ürünlerinden fotoğraf sergisine kadar pek çok etkinliğin gerçekleştirildiği festivalde, Ayvalık'ın yüzyıllardır süregelen zeytin kültürü adeta yeniden hayat buldu.

Kaymakam Cimşit, "Sofralarımızdan zeytini ve zeytinyağını eksik etmeyelim"

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Festivalde açıklamalarda bulunan Ayvalık Kaymakamı Ömer Cimşit, Ayvalık zeytinyağının ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması amacıyla çeşitli kurumların önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Ayvalık'ta yaklaşık 30 firmanın coğrafi işaretli zeytinyağı ürettiğini hatırlatan Cimşit, ilçenin zeytin ve zeytinyağı üretimindeki güçlü konumuna dikkat çekti.

Cunda Turizm Meslek Lisesi'nin düzenlediği organizasyonun özellikle öğrencilerin üretim kültürünü tanımaları açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Cimşit, etkinlikte emeği geçenleri kutladı.

Kaymakam Cimşit, vatandaşlara da seslenerek özellikle kahvaltı sofralarında zeytin ve zeytinyağı tüketimine daha fazla yer verilmesi çağrısında bulundu.

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Okul Müdürü Yük; "Zeytin, geçmişten geleceğe uzanan bir mirastır"

Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdulaziz Yük ise yaptığı konuşmada, zeytinin Ayvalık için yalnızca tarımsal bir ürün olmadığını, aynı zamanda kentin tarihini, kültürünü ve geleceğini temsil ettiğini vurguladı.

Yük, "Bazı değerler vardır ki yalnızca yetiştikleri toprağa değil, o toprağın kültürüne, tarihine ve geleceğine de kök salar. İşte zeytin, Ayvalık için böyle bir değerdir" dedi.

Her zeytin tanesinde insan emeğinin, her zeytin ağacında ise kuşaklar boyunca aktarılan bir yaşam hikâyesinin bulunduğunu belirten Yük, öğrencilerin bu mirası tanıyarak gelecekteki meslek yaşamlarına taşımalarını amaçladıklarını söyledi.

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Kaymakam ve öğrenciler birlikte zeytin topladı

Konuşmaların ardından okul bahçesindeki zeytin ağaçlarında sembolik hasat gerçekleştirildi.

Kaymakam Ömer Cimşit ve protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte zeytin toplayarak hasat heyecanına ortak oldu.

Geleneksel yöntemlerle zeytin toplama ve zeytin kırma uygulamalarının gerçekleştirildiği etkinlikte, öğrenciler zeytinin dalından sofraya uzanan yolculuğunu uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Festivalin en dikkat çekici anları ise okul bahçesine kurulan seyyar zeytin ezme ve sıkma makinelerinin çalıştırılması sırasında yaşandı.

Mutluköy'den gelen taş baskı makineleri büyük ilgi gördü

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Ayvalık'ın tanınmış iş insanlarından, Mutluköy Muhtarı Erdinç Tügen, kendi üretimi olan seyyar zeytin ezme ve sıkma makinelerini festival alanına getirerek geleneksel zeytinyağı üretimini uygulamalı olarak tanıttı.

Toplanan zeytinler önce taş değirmende ezilerek hamur haline getirildi. Ardından çuvallara yerleştirilen zeytin hamuru sıkılarak yağ ve su karışımı elde edildi.

Karışımın dinlendirilmesiyle zeytinyağının suyun üzerinde birikmesi, öğrenciler ve davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

Kaymakam Ömer Cimşit de zeytin sıkma işlemine katılarak öğrencilerin heyecanını paylaştı.

Tügen, "200 ila 1500 yıllık ağaçların zeytinlerini getirdik"

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Mutluköy Muhtarı Erdinç Tügen, festivalde yaptığı açıklamada, Ayvalık'ın zeytin kültürünü genç nesillere aktarmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Mutluköy'deki 200 ila 1500 yaş arasında olduğunu ifade ettiği anıt zeytin ağaçlarından topladıkları ürünleri festivale getirdiklerini anlatan Tügen, geleneksel taş baskı yönteminin aşamalarını öğrencilere gösterdiklerini söyledi.

Tügen, "Zeytinleri önce seyyar değirmenimize atıp hamur haline getirdik. Ardından bu hamuru çuvallara koyarak sıktık. Elde ettiğimiz yağ ve su karışımını cam kaba aldık. Zeytinyağının suyun üzerine çıkmasıyla geleneksel üretimin nasıl gerçekleştiğini öğrencilerimize ve konuklarımıza gösterdik" ifadelerini kullandı.

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Öğrenciler için hem eğitim hem de duygusal bir yolculuk

Festivalde görev alan öğrenciler de etkinliğin kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerden Ceylin Toprakdöken, zeytinleri salamura yöntemiyle olgunlaştırmayı ve ezerek kahvaltılık ürünler hazırlamayı öğrendiklerini belirterek, ailesinde de sürdürülen bu geleneği okul ortamında yaşamanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Yiyecekİçecek Hizmetleri Bölümü öğrencisi Türkü Demirel ise her iki dedesinin de zeytin üreticisi olduğunu anlatarak, zeytin ve zeytinyağının aile yaşamlarında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

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Festivalde hazırlanan kahvaltılıkların ve zeytinyağlarının tadımında görev alan Demirel, Ayvalık'ın zeytin kültürünün yaşatılmasına katkıda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Aynı bölüm öğrencilerinden Duru Şerin ise ailesinin her iki tarafının da zeytin üreticisi olduğunu belirterek, festivalin kendisini çocukluk yıllarına götürdüğünü söyledi.

Şerin, "Daha önce kendi bahçemizde de zeytin hasadı yapmıştım. Bugün bir anda çocukluğuma döndüm. Benim için çok anlamlıydı" sözleriyle duygularını paylaştı.

Geleceğin şeflerinden zeytinli lezzet şöleni

Festivalin en çok ilgi gören bölümlerinden biri de öğrencilerin hazırladığı gastronomi stantları oldu.

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Turizm ve yiyecekiçecek alanında eğitim gören gençler, zeytin, zeytinyağı ve yöresel ürünlerle hazırladıkları birbirinden farklı lezzetleri konukların beğenisine sundu.

Zeytinyağlı mezeler, geleneksel kahvaltılıklar ve yöresel tatların yer aldığı stantlar, davetlilerden büyük ilgi gördü.

Öğrencilerin hem üretim hem de sunum aşamalarında aktif görev üstlenmesi, festivalin mesleki eğitim açısından taşıdığı önemi de ortaya koydu.

Etkinlik kapsamında açılan fotoğraf sergisinde ise Ayvalık'ın zeytinlikleri, geleneksel hasat yöntemleri, üretim kültürü ve tarihi mirasını yansıtan fotoğraflar sergilendi.

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Asırlık miras genç kuşaklara emanet

Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Zeytin Hasat Festivali, yalnızca bir okul etkinliği olmanın ötesinde, Ayvalık'ın köklü üretim kültürünün gelecek nesillere aktarılması açısından anlamlı bir buluşmaya dönüştü.

Zeytin ağaçlarının gölgesinde başlayan hasat heyecanı, taş değirmende sıkılan zeytinlerin yağa dönüşmesi ve genç şeflerin hazırladığı lezzetlerin sofralara taşınmasıyla tamamlandı.

Festival, Ayvalık'ın asırlık zeytin mirasının, onu tanıyan ve sahiplenen gençlerin ellerinde yaşamaya devam edeceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Ayvalık'ın zeytin mirası gençlere emanet

Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin düzenlediği festival, mesleki eğitimin yalnızca sınıflarda verilen teorik bilgilerden ibaret olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

Öğrencilerin üretime doğrudan katılması, yöresel gastronomiyi tanıtması ve zeytincilik kültürünü deneyimlemesi, etkinliğe ayrı bir anlam kazandırdı.

Ayvalık'ın dünyaca tanınan zeytin ve zeytinyağı kültürünün korunması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önem taşıyan festival, katılımcıların beğenisini kazandı.