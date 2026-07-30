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        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir Valisi Ustaoğlu, bölgedeki yangınlara ilişkin açıklama yaptı:

        Balıkesir Valisi Ustaoğlu, bölgedeki yangınlara ilişkin açıklama yaptı:

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Geniş bir alana yayılan bir yangın söz konusu. Tahmini olarak yer yer içerisinde yanmamış alanlar olduğunu varsayıyoruz ama 1250 hektar civarında bir alanın etkilendiğini tahmin ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 11:53 Güncelleme:
        Balıkesir Valisi Ustaoğlu, bölgedeki yangınlara ilişkin açıklama yaptı:

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Geniş bir alana yayılan bir yangın söz konusu. Tahmini olarak yer yer içerisinde yanmamış alanlar olduğunu varsayıyoruz ama 1250 hektar civarında bir alanın etkilendiğini tahmin ediyoruz." dedi.

        Yangın bölgesini ziyaret eden Ustaoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi Şahindere mevkiinde dün öğle saatlerinde başlayan yangının kontrol altına alındığını aktaran Ustaoğlu, "Allah'a şükürler olsun. Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor o bölgede. Bu vesileyle orada fedakarca görev yapan tüm arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza çünkü ciddi vatandaşlarımızın da orada katkılarını görüyoruz. Her birine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Ayvalık ilçesi kırsalında bulunduklarını dile getiren Ustaoğlu, şunları kaydetti:

        "Malumunuz yine dün öğle saatlerinde Gömeç ilçesi kırsalında, Kumgedik Mahallemizde başlayan yangın, maalesef hava muhalefetinin etkisiyle, yoğun rüzgarın şiddetiyle geniş bir alana yayılarak Gömeç ve Ayvalık ilçemizde 7 mahalle kırsalımızda devam ediyor. Gömeç ilçemizin 4 mahallesi, Ayvalık ilçemizin de 3 mahalle kırsalında devam eden yangına dün meydana geldiği andan itibaren tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte teyakkuza geçerek müdahalemiz başladı. Zaman zaman malumunuz biz de sosyal medyadan yapılan müdahaleleri basınımızla, vatandaşlarımızla, kamuoyuyla paylaştık.

        Dün olayın olduğu andan itibaren 6 helikopter, 5 uçak, toplamda 900'ü aşkın personelimizle birlikte, vatandaşlarımızın da katılımıyla beraber yoğun bir müdahalemiz oldu ve gece yarısı özellikle bizim iki tane köyümüzde, Hacıveliler ve Tıfıllar köyümüzde vatandaşlarımızı biz tedbir amaçlı tahliye ettik. 53 tane vatandaşımızı bizim KYK yurtlarına yerleştirdik ama Allah'a şükür köyümüzde herhangi bir zarar, ziyan, herhangi bir can kaybı olmadı. Zaten köyümüzün de hemen kenarında yangın durdurularak köyümüzün etki altına alınmasının da önüne geçilmiş oldu."

        Ustaoğlu, devam eden yangına hava ve kara unsurlarıyla müdahalelerinin devam ettiğini belirten Ustaoğlu, "Şu an itibarıyla 6 helikopter, 5 uçağımız, 44 arazözümüz, yine su ikmal araçlarıyla, itfaiye araçlarıyla ve özellikle köylerimizdeki bizim vatandaşlarımızın elinde bulunan su tankerlerinin de katkılarıyla müdahale devam ediyor. Geniş bir alana yayılan bir yangın söz konusu. Tahmini olarak yer yer içerisinde yanmamış alanlar olduğunu varsayıyoruz ama 1250 hektar civarında bir alanın etkilendiğini tahmin ediyoruz. İnşallah yangın kontrol altına alındıktan sonra net rakamları sizlerle paylaşırız."

        Can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla şu an burada sahadayız. Genel Başkan Yardımcımız, Milletvekilimiz Belgin hanımla beraberiz. Yine aynı şekilde burada AFAD'ımız, UMKE ekibimiz yine sahada. Tarım İl Müdürlüğü elemanlarımız şu an yine burada. Yangın kontrol altına alındıktan sonra varsa zarar-ziyan tespitlerini, zaten bunların hepsinin tespitini yapacağız. Yani kısacası devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla sahada ve vatandaşımızın buradaki sıkıntılarını giderme noktasında el birliğiyle güzel bir koordinasyon içerisinde gayret gösteriyoruz. İnşallah bugün işte yapılan bu gerek havadan müdahaleler gerek karadan arkadaşlarımızın yoğun çaba ve gayretiyle yapmış olduğu müdahalelerle umarım inşallah yangını kontrol altına alırız diyelim."

        Devam eden yangınlarda en fazla tehdidin rüzgar olduğuna işaret eden Ustaoğlu, "Şu an nem oranı biraz yüksek, bu bizim için inşallah avantaj teşkil eder diye düşünüyoruz. Diğer yandan biraz da rüzgar etkisini azaltırsa inşallah umuyoruz ki kontrol altına alma ihtimalimiz biraz daha yüksek olur diyoruz." dedi.

        Beraberindekiler ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'la köyleri ziyaret edip vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileteceklerini aktaran Ustaoğlu, "Burada devletimizin şefkatini, merhametini, müşfik yüzünü de onlara her zaman olduğu gibi hissettireceğiz. Devletimizin de dediğim gibi tüm kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlarımızın yanında olduğunu da özellikle ifade etmek istiyorum ben. Ben tekrar vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum, Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

        Ustaoğlu açıklamasının ardından, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Albay Murat Özer, Ayvalık Kaymakamı Ömer Çimşit ve Gömeç Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir'le birlikte vatandaşları ziyaret için Tıfıllar Mahallesi'ne geçti.

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