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        Balıkesir'de "Antandros Antik Fest" bu yıl "Aşık Oyunu" temasıyla düzenlenecek

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek olan "Antandros Antik Fest"in tanıtım toplantısı yapıldı. Antik mezarlardan çıkan yüzlerce aşık kemiğinden yola çıkılarak bu yılki teması "Aşık Oyunu" olarak belirlenen festival, "Bizimle aşık atar. mısınız?" sloganı ile düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 16:05 Güncelleme:
        Balıkesir'de "Antandros Antik Fest" bu yıl "Aşık Oyunu" temasıyla düzenlenecek

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek olan "Antandros Antik Fest"in tanıtım toplantısı yapıldı. Antik mezarlardan çıkan yüzlerce aşık kemiğinden yola çıkılarak bu yılki teması "Aşık Oyunu" olarak belirlenen festival, "Bizimle aşık atar. mısınız?" sloganı ile düzenlenecek.

        Edremit Nar Kadın Kooperatifi'nde düzenlenen tanıtım toplantısına, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Cömert, belediye başkan yardımcıları, dernek üyeleri ve basın mensupları katıldı.

        Toplantıda, 26-28 Haziran 2026 tarihlerinde Altınoluk Mahallesi'ndeki Antandros Antik Kenti'nde gerçekleştirilecek festivalin detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

        Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, toplantıda yaptığı konuşmada, Antandros Derneği'nin yaklaşık 26 yıldır sürdürdüğü faaliyetlerin çıtasını her geçen yıl daha da yukarı taşıdıklarını belirtti.

        Göreve geldikleri günden bu yana antik kente ciddi bir sahiplenme duygusuyla yaklaştıklarını ifade eden Ertaş, şöyle konuştu:

        "Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz festivalin bu yılki teması 'Benimle aşık atar mısın?' olacak. 'Benimle aşık oynar mısın?' davetinin dışında, biz bu saatten sonra bölge menfaatlerimiz, Edremit'imiz, Balıkesir'imiz ve ülkemiz ön planda olduğu sürece 'Bizimle kimse aşık atamaz' diyoruz. Antandros'un bölge turizmine ve menfaatlerine ne kadar faydalı olduğunu, geçmişimize nasıl sahip çıktığımızı gösterme adına kararlıyız."

        Dernek Başkanı Gülçin Cömert ise festivalin en büyük amaçlarından birinin farkındalık yaratmak ve koruma bilincini geliştirmek olduğunu vurguladı.

        Antandros'un henüz "ören yeri" statüsü almadığına dikkati çeken Cömert, şu bilgileri paylaştı:

        "Antandros Antik Kenti kazılarını 26 yıldır Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gürcan Polat ve ekibi büyük bir özveriyle yürütüyor. Kazı çalışmaları 12 ay olarak ilan edilmesine rağmen ne yazık ki kesintisiz devam edemiyor. Festivali hem bu farkındalığı artırmak hem de bölgedeki kültür turizmini canlandırmak için başlattık. Mitolojisi, arkeolojisi ve tarihiyle kültür turizminin en büyük ayağı Antandros'tur."

        - 2 Bin Yıllık Çocuk Mezarlarından Çıkan Kültürel Miras

        Bu yıl neden "Aşık Oyunu" temasını seçtiklerine de açıklık getiren Cömert, şunları kaydetti:

        "Antandros'un 2 bin yıl önceki antik mezarlarında, özellikle çocuk mezarlarında yüzlerce aşık kemiği bulundu. Araştırmalara göre o dönemde hem bir çocuk oyun aracı hem de fal aracı olarak kullanılmış. Bu gelenek halen Anadolu'da yaşıyor. Körfezdeki kırsal mahallelerde yaptığımız saha araştırmalarında bu oyunu hatırlayan, hatta evinde aşık kemiği saklayan vatandaşlarımıza ulaştık. Ayrıca dışarıdan göçle gelen vatandaşlarımız da bu oyunu bildiklerini söyledi. Böylece aşık oyunu, farklı kültürleri Antandros'ta birleştiren ortak bir unsur haline geldi. Festivalin ikinci gününde düzenleyeceğimiz forumda, değerli bilim insanları bu konuyu detaylarıyla ele alacak."

        Festival kapsamında, aşık oyununun antik çağlardan günümüze uzanan tarihsel yolculuğu, kültürel serüveni ve bölgedeki izdüşümleri ziyaretçilere aktarılacak. Festivalde akademik söyleşilerin yanı sıra tarihi ve kültürel etkinlikler ile yöresel sanatçıların konserleri yer alacak.

        Kültür mirasını koruma çağrısı yapan yetkililer, tüm tarih ve kültür meraklılarını 26-28 Haziran tarihleri arasında Kazdağları'nın gölgesindeki bu tarihi buluşmaya davet etti.

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