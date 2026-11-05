Balıkesir'de Kar Spor İda Ultra Maratonu, 27-29 Kasım'da koşulacak

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Kar Spor İda Ultra Maratonu, 27-29 Kasım'da yapılacak.

Rossist Event tarafından düzenlenen organizasyonda sporcular, Kaz Dağları'nın tarihi ve doğal güzellikleri arasında mücadele edecek.

Sporcular, bu yıl programa ilk kez dahil edilen 44 K Zeus parkuru ile 105 K İda Ultra, 66 K Hades, 30 K Poseidon, 15 K Afrodit ve 8,5 K Hera olmak üzere altı farklı parkurda yarışı tamamlamaya çalışacak.

Türkiye ve yurt dışından çok sayıda yerli ve yabancı sporcunun katılımıyla düzenlenmesi beklenen organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Çanakkale Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Kaymakamlığı, Ayvacık Kaymakamlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün destekleriyle hayata geçiriliyor.

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Kar Spor İda Ultra Maratonu'na katılmak isteyen sporcuların 16 Kasım Pazartesi gününe kadar organizasyonun resmi internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecekleri bildirildi.