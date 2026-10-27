Balıkesir'de okul ve yurt çevreleri denetlendi

Okul güvenliği ve çevre tedbirleri kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantılarında 346 okul yöneticisi ve 305 okul bahçe görevlisiyle görüşüldü.

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite kampüsleri ile öğrenci yurtlarının çevresinde gerçekleştirilen denetimlerde aynı noktalar periyodik aralıklarla kontrol edildi.

Valilik koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 1633 ekip ve 4 bin 122 personel görev aldı.

Balıkesir'de okul ve yurt çevreleri ile umuma açık alanlarda gerçekleştirilen güvenlik denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

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