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        Balıkesir'de okul ve yurt çevreleri denetlendi

        Balıkesir'de okul ve yurt çevreleri ile umuma açık alanlarda gerçekleştirilen güvenlik denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Balıkesir'de okul ve yurt çevreleri denetlendi

        Balıkesir'de okul ve yurt çevreleri ile umuma açık alanlarda gerçekleştirilen güvenlik denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

        Valilik koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 1633 ekip ve 4 bin 122 personel görev aldı.

        İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite kampüsleri ile öğrenci yurtlarının çevresinde gerçekleştirilen denetimlerde aynı noktalar periyodik aralıklarla kontrol edildi.

        Denetimler sırasında 12 bin 225 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 10 kişi adli mercilere teslim edildi.

        Öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde ise servis araçları incelendi.

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        Kurallara aykırı hareket ettiği belirlenen 278 servis aracına idari para cezası uygulandı, 20 servis aracı trafikten men edildi.

        Okul güvenliği ve çevre tedbirleri kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantılarında 346 okul yöneticisi ve 305 okul bahçe görevlisiyle görüşüldü.

        Trafik Eğitim Parkı'nda ise 963 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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