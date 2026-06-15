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        Balıkesir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 09:04 Güncelleme:
        Balıkesir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Armutlu Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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