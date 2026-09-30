Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik il merkezi ile Edremit ilçesinde çalışma gerçekleştirdi.
Operasyonda 3 şüphelinin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 511 gram sentetik uyuşturucu, 14 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 785 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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