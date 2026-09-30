Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 22:56 Güncelleme:
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik il merkezi ile Edremit ilçesinde çalışma gerçekleştirdi.

        Operasyonda 3 şüphelinin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 511 gram sentetik uyuşturucu, 14 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 785 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Benzinde eşel mobile kademeli sistem
        Benzinde eşel mobile kademeli sistem
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
        MGK'da terörsüz bölge vurgusu
        MGK'da terörsüz bölge vurgusu
        3 yatırım bankası 2 faktoring şirketi TMSF'ye devredildi
        3 yatırım bankası 2 faktoring şirketi TMSF'ye devredildi
        Konya'da Filistin'e büyük destek!
        Konya'da Filistin'e büyük destek!
        İngiltere'den İran açıklaması
        İngiltere'den İran açıklaması
        "Hedefimiz 5. büyük olmak!"
        "Hedefimiz 5. büyük olmak!"
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Tüketici yorumlarında yeni dönem
        Tüketici yorumlarında yeni dönem
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        TESK’te 19 yıllık dönem sona erdi
        TESK’te 19 yıllık dönem sona erdi
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazananlar!
        Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazananlar!
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Motovlogcu Dayı'ya acı veda!
        Motovlogcu Dayı'ya acı veda!
        TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa'da
        TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa'da
        "İnanmak istemiyorum"
        "İnanmak istemiyorum"
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor

        Benzer Haberler

        Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali 9 Ekim'de başlayacak
        Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali 9 Ekim'de başlayacak
        BANÜ ile Enerjisa Üretim arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı
        BANÜ ile Enerjisa Üretim arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı
        Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar'dan zeytinyağında taklit ve tağşiş u...
        Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar'dan zeytinyağında taklit ve tağşiş u...
        Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de traktör römorkunun devrildiği kazada 23 kişi yaralandı
        Balıkesir'de traktör römorkunun devrildiği kazada 23 kişi yaralandı
        Balıkesir'de işçi servisinin yol kenarındaki toprak yığınına çarptığı kazad...
        Balıkesir'de işçi servisinin yol kenarındaki toprak yığınına çarptığı kazad...