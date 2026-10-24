Balıkesirspor - Altay: 5-0
3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde Eskişehirspor'a 4-1 kaybeden Altay, Balıkesirspor deplasmanından da farklı mağlubiyetle ayrıldı: 5-0.
3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde Eskişehirspor'a 4-1 kaybeden Altay, Balıkesirspor deplasmanından da farklı mağlubiyetle ayrıldı: 5-0.
Maça hızlı giriş yapan Balıkesirspor 5'inci ve 16'ncı dakikalarda Emre Gemici'nin golleriyle 2-0'lık avantajı yakaladı. İlk devreyi iki farklı üstünlükle kapatan Balıkesirspor, 56'ncı dakikada Akın Akman'ın golüyle tabelayı 3-0'a getirdi. Bal-Kes bu kez 76'ncı dakikada Ali Sinan Gayla'nın golüyle sevindi: 4-0. Altaylı Yunus Sertkaya 89'uncu dakikada kendi ağlarını sarstı: 5-0. Balıkesirspor farklı galibiyetin ardından 16 puana yükselip Play-Off hattında yer aldı. Altay ise 9 puanda kaldı.
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