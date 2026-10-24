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        Balıkesirspor - Altay: 5-0

        3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde Eskişehirspor'a 4-1 kaybeden Altay, Balıkesirspor deplasmanından da farklı mağlubiyetle ayrıldı: 5-0.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 20:56 Güncelleme:
        Balıkesirspor - Altay: 5-0

        3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde Eskişehirspor'a 4-1 kaybeden Altay, Balıkesirspor deplasmanından da farklı mağlubiyetle ayrıldı: 5-0.

        Maça hızlı giriş yapan Balıkesirspor 5'inci ve 16'ncı dakikalarda Emre Gemici'nin golleriyle 2-0'lık avantajı yakaladı. İlk devreyi iki farklı üstünlükle kapatan Balıkesirspor, 56'ncı dakikada Akın Akman'ın golüyle tabelayı 3-0'a getirdi. Bal-Kes bu kez 76'ncı dakikada Ali Sinan Gayla'nın golüyle sevindi: 4-0. Altaylı Yunus Sertkaya 89'uncu dakikada kendi ağlarını sarstı: 5-0. Balıkesirspor farklı galibiyetin ardından 16 puana yükselip Play-Off hattında yer aldı. Altay ise 9 puanda kaldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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