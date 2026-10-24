Bandırmaspor - Iğdır FK maçının ardından Kenan Koçak: "Takımımın 10 kişilik duruşunu gerçekten takdir ediyorum" Ertuğrul Arslan: "Duran toplardan yediğimiz iki golle mağlup olduk, taraftarlarımızdan özür diliyoruz"

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında oynanan Bandırmaspor Iğdır FK maçının ardından iki takımın teknik direktörü mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Bandırmaspor, sahasında Iğdır FK'ya 21 mağlup oldu. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Kenan Koçak: "Takımımın 10 kişilik duruşunu gerçekten takdir ediyorum"

Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, karşılaşmanın ilk yarısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirterek, kaçırdıkları penaltıya ve ikinci yarıda yedikleri gole rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını söyledi. Zonguldak’ta yaşanan maden kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Koçak, ilk yarıda seyir zevki yüksek bir oyun ortaya koyamadıklarını ifade etti. İlk yarıda penaltı fırsatından yararlanamadıklarını belirten Koçak, ikinci yarıda ise gereksiz bir gol yediklerini dile getirdi. Geriye düşmelerinin ardından oyuncu değişikliğine gittiklerini ve kırmızı kartla 10 kişi kaldıklarını aktaran Koçak, eksik oynamalarına rağmen oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu vurguladı.

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Bandırmaspor’un pas oyununu benimseyen güçlü bir takım olduğuna dikkati çeken Koçak, "Takımımın 10 kişilik duruşunu gerçekten takdir etmek istiyorum. Oyuncularımın yüreğine, emeğine sağlık. 10 kişi, Bandırma gibi güçlü bir kulübe ve pas oyunuyla bugüne kadar başarılı olmuş bir takıma karşı mücadele edip geri dönüş sağlamak hiç kolay değil. Oyuncularımın hepsinin yüreklerine sağlık. Galibiyetle dönüyoruz, mutluyuz" dedi.

Ertuğrul Arslan: "Duran toptan yediğimiz iki golle mağlup olduk"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan ise alınan mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, takımının ortaya koyduğu performansı değerlendirdi.

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Karşılaşmanın büyük bölümünde oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu ifade eden Arslan, 10 öne geçtikten sonra ikinci golü bulmaları halinde maçın farklı bir noktaya gidebileceğini söyledi.

Iğdır FK’nın 10 kişi kalmasının ardından avantajı değerlendiremediklerini belirten Arslan, duran toplardan yedikleri gollerin mağlubiyette etkili olduğunu dile getirdi. Arslan, "Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. 10’ı yakaladık, ikinci golü atsak maç başka bir yere gidecekti. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra, prensip olarak hakem konuşmuyorum ama çok ucuz iki tane serbest vuruş gol oldu" diye konuştu.

Takımın eksiklerini de değerlendirmeleri gerektiğini vurgulayan Arslan, genç bir ekip olduklarını ve zaman zaman kırılganlıklar yaşadıklarını ifade etti. Bu eksiklikleri çalışarak gidereceklerini belirten Arslan, oyuncularının maç oynadıkça tecrübe kazanacağını kaydetti. Şu ana kadar oynadıkları karşılaşmalarda, mağlup oldukları maçlar da dahil olmak üzere takımın performansından memnun olduğunu dile getiren Arslan, yenilginin ardından açıklama yapmanın bir teknik direktör için zor olduğunu söyledi.

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Sorumluluğun kendisine ait olduğunu vurgulayan Arslan, oyuncularına da bunu ifade ettiğini belirterek, mücadeleden vazgeçmeden çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.