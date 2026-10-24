Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Burak Sami Şad, Çağrıcan Pazarcıklı
Bandırmaspor: Akın Alkan, Ahmet Biler, Liço (Dk. 70 Badji), Bruno (Dk. 81 Muhammed Gümüşkaya), Kehinde, Yusuf Kocatürk, Emirhan Ayhan (Dk. 46 Seck, Dk. 70 Yalın Dilek), Kerem Dönertaş (Dk. 77 Enes Çinemre), Enes Aydın, Hakan Bilgiç, Mulumba
Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Alim Öztürk, Camara (Dk. 59 Bacuna), Arda Çolak (Dk 90+3 Serkan Asan), Serdar Gürler (Dk. 59 Arda Öztürk), Doğan Erdoğan, Alperen Selvi (Dk. 59 Afena-Gyan), Crociata, Soner Gönül, Hüseyin Karabey (DK. 76 Devran Şenyurt), Gökcan Kaya
Goller: Dk. 49 Bruno (Bandırmaspor), Dk. 66 Croiata, Dk. 84 Afena-Gyan (Iğdır FK)
Kırmızı kart: Dk. 64 Bacuna (Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 33 Serdar Gürler, Dk. 35 Crociata (Iğdır FK), Dk. Emirhan Ayhan, Dk. 57 Liço, Dk. 72 Mulumba, Dk. 86 Ahmet Biler (Bandırmaspor)
BALIKESİR
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