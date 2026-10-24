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        Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 1 - Iğdır Futbol Kulübü: 2

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Iğdır Futbol Kulübü'ne 21 mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 15:46 Güncelleme:
        Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 1 - Iğdır Futbol Kulübü: 2

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Iğdır Futbol Kulübü'ne 21 mağlup oldu.

        Maçtan dakikalar

        49. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Seck, pasını ceza sahası içinde bulunan Kehinde'ye aktardı. Onun pasında topu alan Bruno'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 10

        66. dakikada Crociata'nın ceza sahası dışı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak, kaleci Akın'ın müdahalesi rağmen ağlarla buluştu. 11

        84. dakika orta alanda kazanılan serbest vuruşta Crociata'nın ceza sahası içine gönderdiği top savunmadan sekti. Pozisyonun devamında Arda'nın kafayla verdiği pasta Felix Ohene AfenaGyan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 21

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        Stat: 17 Eylül

        Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Burak Sami Şad, Çağrıcan Pazarcıklı

        Bandırmaspor: Akın Alkan, Hakan Bilgiç, Yusuf Kocatürk, Enes Aydın, Ahmet Biler, Mulumba, Dean Lico (Amidou Badji dk. 70), Kerem Dönertaş (Enes Çinemre dk. 77), Emirhan Ayhan (Dame Bamba Seck dk. 46, Recep Yalın Dilek dk. 70), Kehinde, Bruno (Muhammed Gümüşkaya dk. 81)

        Yedekler: Furkan Bekleviç, Yasin Arda Midiliç, Mehmet Eray Özbek, Ali Ülgen, Burak Bekaroğlu

        Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan

        Iğdır Futbol Kulübü: Jakub Szumski, Hüseyin Karabey (Devran Şenyurt dk. 76), Alim Öztürk (Serkan Asan dk. 59), Alperen Selvi (Felix Ohene AfenaGyan dk. 59), Soner Gönül, Doğan Erdoğan, Giovanni Crociata, Camara (Bacuna dk. 59), Serdar Gürler, Gökcan Kaya, Arda Çolak (Serkan Asan dk. 90+3)

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        Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Baran Moğultay, Arda Öztürk, Özder Özcan, Leon Çalışkan, Douglas Tanque

        Teknik Direktör: Kenan Koçak

        Goller: Bruno (dk. 49) (Bandırmaspor), Crociata (dk. 66), Felix Ohene AfenaGyan (dk. 84) (Iğdır FK

        Kırmızı kart: Leandro Bacuna (dk. 63) (Iğdır FK)

        Sarı kartlar: Emirhan Ayhan, Dean Lico, Kerem Dönertaş, Mulumba, Ahmet Biler (Bandırmaspor), Serdar Güler, Crociata (Iğdır FK)

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