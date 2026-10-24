Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 1 - Iğdır Futbol Kulübü: 2

66. dakikada Crociata'nın ceza sahası dışı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak, kaleci Akın'ın müdahalesi rağmen ağlarla buluştu. 11

49. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Seck, pasını ceza sahası içinde bulunan Kehinde'ye aktardı. Onun pasında topu alan Bruno'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 10

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