Bandırmaspor-Iğdır FK:1-2

Trendyol 1'inci Lig’in 12'nci haftasında Bandırmaspor, sahasında ağırladığı Iğdır FK'ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Iğdır FK puanını 26’ya yükseltti. Bandırmaspor ise 14 puanda kaldı.

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